Inter, Dumfries: "Da quando sono arrivato ho osservato e imparato, ora vogliamo due titoli"

Ai microfoni di Inter Tv è intervenuto il laterale nerazzurro Denzel Dumfries, autore del momentaneo 1-0 contro la Roma: "È stata una bella vittoria per l’Inter e per me. La gara d’andata era stata molto importante, sono contento di aver segnato anche oggi ma la cosa più importante erano i tre punti. Calhanoglu è un calciatore top, poi abbiamo un po’ scherzato nello spogliatoio per quel taglio che mi ha fatto sul primo gol. Da quando sono arrivato ho dovuto osservare e imparare, lavoriamo molto su questi passaggi, ma la cosa più importante è la vittoria della squadra: vogliamo vincere due titoli, lo Scudetto e la Coppa Italia", ha concluso.