Inter, Dzeko: "Gli anni non contano. Più segno, più sono felice e più fa bene alla squadra"

L'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Bologna: "Il secondo marcatore più anziano dell'Inter dietro Mihajlovic? Non ci penso a queste cose. I record sono lì per essere battuti ma non ci penso. Penso alla squadra. Poi più gol importanti faccio, più sono felice io e più fa bene alla squadra".

Quanto sei soddisfatto?

"Secondo me gli anni non contano, è il campo dove devi dimostrare se ce la fai o no. Se vedi che non ce la fai bisogna mettersi da parte ma io penso che ancora ce la faccio".