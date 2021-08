Inter, Dzeko: "Si apre un nuovo capitolo per me e la mia famiglia: sono orgoglioso"

Edin Dzeko scrive sul proprio profilo Twitter per esprimere le emozioni che l'avventura all'Inter gli sta facendo provare: "Si apre un nuovo capitolo per me e la mia famiglia: sono contento e orgoglioso di iniziare la mia nuova avventura con l’Inter. Mi sento carico e pronto a lavorare insieme al club e ai miei nuovi compagni per raggiungere i nostri obiettivi".