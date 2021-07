Inter, è caccia al dopo-Hakimi: anche Florenzi nel casting, per la Roma non è incedibile

L'Inter non molla Alessandro Florenzi. Come sottolinea questa mattina La Repubblica, il laterale di proprietà della Roma sarebbe infatti nel casting dei nerazzurri per sostituire Achraf Hakimi, appena passato al Paris Saint-Germain, sulla fascia destra di mister Simone Inzaghi. Per i capitolini Florenzi non è incedibile e la pista che porta a Milano va dunque monitorata con attenzione.