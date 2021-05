Inter, è Lukaku l'interista dell'anno: "Ma senza i miei compagni non sarebbe stato possibile"

vedi letture

Romelu Lukaku si è aggiudicato la prima edizione del premio ‘Radio Nerazzurra’ per ‘L’Interista dell’anno’. Il numero 9 nerazzurro, reduce da una stagione con all’attivo per ora 29 gol stagionali (23 in Serie A) ha commentato così il riconoscimento: “Ringrazio e saluto tutti - ha esordito -. Sono molto contento di aver vinto questo Scudetto, vorrei ringraziare l’allenatore e lo staff, così come tutti i miei compagni perché senza di loro non avrei mai vinto questo titolo e questo premio. Ringrazio anche tutti gli interisti del mondo".