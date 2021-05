Inter e stipendi, Zhang fiducioso in vista dei colloqui con i giocatori

C'è da trovare un accordo e un accordo verrà trovato. Nessuno pensi che altrove lo scenario è differente perché non lo è per niente. Non c'è top club in Europa che non sia in preda a calcoli e a studi di progetti finanziari più soft. L'Inter, lo ha ribadito l'ad sport Beppe Marotta, rischia grosso se si pensa che il 75% dei ricavi annuali finisce dritto sotto la voce dei costi. Insostenibile in un'era in cui gli stadi sono chiusi e gli eventi irrealizzabili. L'unica via per sopravvivere e diventare anche più forti e solidi è quella del sacrificio economico. Due o tre partenze particolarmente remunerative e tagli (o dilazioni) degli stipendi ai dipendenti: vale per squadra e staff tecnico. Sulle ali dell'entusiasmo, spinto dalla felicità generale e totalitaria post vittoria dello scudetto, Steven Zhang è sicuro e convinto di riuscire a convincere le parti a venire incontro alla proprietà. Quantomeno è fiducioso almeno per ciò che riguarda la possibilità di spalmare gli ingaggi in più anni del previsto. L'obiettivo è abbassare il monte ingaggi del 15% e sarà fondamentale per non buttare via l'enorme crescita nerazzurra negli ultimi anni. È una questione di cuore, oltre che di testa. Ora, più che mai, serve la testa, serve fidarsi e remare tutti verso la stessa direzione. Ognuno, in fondo, ha qualcosa da guadagnare.