Inter, fasce letali con Hakimi-Perisic. Il croato come Eto'o ai tempi di Mourinho

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'Inter è prima in Serie A per cross fatti (141). Un dato da analizzare bene, perché non sempre il cross è un dato virtuoso, visto che spesso il cross dalla trequarti è una soluzione che viene adottata quando i terzini non riescono a saltare l'uomo, come succedeva l'anno scorso con D'Ambrosio e Biraghi ma anche quest'anno con Darmian e Young. Con Hakimi e Perisic invece, Conte ha delle ali letali che arrivano sul fondo e mettono in mezzo cross perfetti per le punte. Decisiva in tal senso la crescita di Perisic, che ricorda molto quel Samuel Eto'o visto all'Inter con Mourinho.