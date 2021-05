Inter, Hakimi: "Conte mi ha chiamato per convincermi a venire, mi ha fatto sentire centrale"

Quanto ha pesato Antonio Conte nella scelta di Achraf Hakimi di trasferirsi all’Inter? Tantissimo, e lo spiega direttamente il marocchino, nell’intervista a SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport in edicola domani, ma di cui sono disponibili delle anticipazioni: “Mi ha chiamato per convincermi. Mi ha spiegato con chiarezza quale sarebbe stato il mio ruolo e quanto lui sarebbe stato importante per la crescita. Mi ha fatto sentire al centro del progetto. Paragoni? No, mi interessa che chi capisce di calcio apprezzi il mio modo di giocare. In nerazzurro ho dovuto imparare a difendere meglio”.