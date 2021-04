Inter, Hakimi è contento: "Siamo tranquilli per il vantaggio che abbiamo sulle rivali"

vedi letture

Achraf Hakimi, laterale nerazzurro, analizza a Inter TV il match pareggiato oggi per 1-1 contro lo Spezia: “Abbiamo fatto il possibile per vincere la partita, sapevamo che era complicata ma dobbiamo continuare così e pensare alla prossima. La corsa? La mia qualità è questa e devo fare il possibile per aiutare la squadra. Siamo tranquilli per il vantaggio che abbiamo sulle rivali, dobbiamo pensare alla prossima partita e portare a casa il nostro obiettivo”.