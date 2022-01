Inter, Handanovic: "Onana? Non mi dà fastidio. La competizione è normale, ci migliora"

L’Inter ha praticamente definito l’arrivo di André Onana per la prossima stagione, ma per ora in porta va ovviamente Samir Handanovic. Come vive il portiere sloveno questa situazione? “Non mi dà fastidio - dice in conferenza stampa - la competizione è normale e se migliora va bene. Non mi faccio problemi, non penso sui sei mesi ma giorno dopo giorno”.

