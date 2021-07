Inter, Hateboer piace: l'idea si può sviluppare nelle prossime ore

vedi letture

L'idea Hans Hateboer sta prendendo sempre più piede in casa Inter. L'olandese, riferisce Sky Sport piace molto alla dirigenza nerazzurra che nei prossmi giorni potrebbe pensare di imbastire una trattativa. Al momento infatti, non c'è stato alcun contatto tra Inter e Atalanta per discutere del futuro dell'ex Groningen. Hateboer sembra diventata la seconda alternativa alle spalle di Hector Bellerin, che al momento non viene liberato dall'Arsenal in prestito con diritto di riscatto.