Inter, i tifosi non dimenticano l'affaire Samardzic: fischi e cori contro il serbo

I tifosi dell'Inter non dimenticano l'affaire Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo-tedesco, oggi titolare nell'Udinese che sfida i nerazzurri a San Siro, è stato in estate molto vicino al passaggio alla squadra allenata da Simone Inzaghi. Un acquisto sostanzialmente definito, con tanto di visite mediche svolte a Milano, prima del clamoroso colpo di scena, un dietrofront legato al cambio di richieste arrivato dall'entourage del giocatore.

Fischi e cori. La Curva Nord, dicevamo, non dimentica. Alla lettura delle formazioni il nome di Samardzic è stato fischiato dai sostenitori interisti. Un'antipatia ribadita anche durante la gara: dal settore che ospita la tifoseria organizzata nerazzurra sono arrivati infatti più cori, non certo a base di complimenti, all'indirizzo di quello che poteva essere un giocatore dell'Inter e non è stato.

