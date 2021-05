Inter, ieri la prima riunione con Inzaghi in conference-call. Fissata la data per il ritiro

Gazzetta.it racconta alcuni retroscena relativi all'inizio della nuova avventura di Simone Inzaghi con l’Inter. L’ormai ex tecnico della Lazio ha firmato nelle scorse ore un biennale da 4 milioni di euro a stagione e ormai manca solo l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare probabilmente nel corso della prossima settimana.

Nella giornata di ieri, intanto, è andata in scena la prima vera riunione tra Inzaghi, il ds Piero Ausilio e l’ad per l’area Sport Giuseppe Marotta in conference-call. Si è parlato delle strategie di mercato, in entrata e in uscita, e dell’organizzazione della pre-season. L’inizio degli allenamenti ad Appiano Gentile potrebbe essere programmato per il 10 luglio senza i giocatori impegnati in Nazionale. Non si esclude poi una tournée negli Stati Uniti, eventualmente per la fine del mese (dipenderà anche dalla situazione riguardante il Covid).