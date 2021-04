Inter, il carattere emerge nei secondi tempi: 23 punti conquistati e due terzi dei gol all'attivo

I numeri dell'Inter nei secondi 45' sono oggetto di approfondimento dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Fino ad oggi, la squadra di Antonio Conte dopo l’intervallo ha messo in tasca ben 23 punti, lasciandone qualcuno per strada soltanto una volta: è successo in casa della Lazio, quando i biancocelesti hanno rimontato lo 0-1 di Lautaro con il pareggio di Milinkovic-Savic. Era la terza giornata, da lì in poi non è più successo.

Non solo i risultati. La differenza tra primo e secondo tempo è anche nei gol. Delle 68 reti realizzate finora, poco meno di un terzo, ossia 22, le ha segnate prima dell’intervallo. Per altre, ben 46, ha invece atteso la ripresa. Significa che l’urto nerazzurro, alla lunga, è tale da avere ragione di qualsiasi difesa.