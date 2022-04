Inter, il Monza mette gli occhi su Sensi: può essere il regalo di Galliani per la Serie A

È Stefano Sensi il regalo che il Monza vuole farsi in caso di promozione in Serie A. Lo scrive Tuttosport: il centrocampista, in prestito dall'Inter alla Sampdoria, sta trovando continuità in maglia blucerchiata, ed è legato ai nerazzurri da un contrato fino al 2024.

Costa 15-20 milioni. Al momento, la valutazione dell'Inter sarebbe attorno a queste cifre - a bilancio pesa per 14,9 milioni di euro - e il Monza vorrebbe ragionare su un prestito con diritto-obbligo di riscatto. In favore dei brianzoli, pesano anche gli ottimi rapporti fra Beppe Riso, agente di Sensi, e Adriano Galliani, ad del club lombardo.