Inter, il muro difensivo di Inzaghi scricchiola: Christensen o Senesi per rialzarlo

Il muro difensivo dell'Inter ha iniziato a scricchiolare. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport sembra che la serie A abbia conosciuto due squadre nerazzurre: un dominante fino al 2021, una calante nel 2022. La media dei gol subiti a partita, ad esempio, è passata dallo 0,8 dello scorso anno all’1,2 di questo: Handanovic in media raccoglie almeno un pallone a partite dentro la rete; è successo in otto delle ultime dieci, considerando anche le coppe, mentre a fine 2021 la porta era rimasta inviolata per sei gare di fila. E come conseguenza è calata anche la percentuale di vittorie e la media punti: 74% (media punti da 2,6) nel 2021, è precipitata al 33% (media punti da 1,3) nel 2022.

Due nomi per la difesa

Ecco perché i dirigenti nerazzurri si stanno guardando intorno alla ricerca di volti nuovi per il reparto arretrato. Il sogno porta il nome di Andreas Christensen, danese in scadenza con il Chelsea, che guadagna intorno a 4,5 milioni a stagione. Sul giocatore c'è anche il Bayern Monaco e se i bavaresi dovessero affondare il colpo, i nerazzurri potrebbero solo alzare le mani. L'altro nome è quello di Marcos Senesi, argentino del Feyenoord. Classe '97, legato al club olandese fino al 2023, costa circa 10 milioni di euro.