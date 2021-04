Inter, il nome di Jovic non scalda. Per il ruolo di Lukaku si studiano altre possibilità

E' andato in scena nelle scorse ore l'atteso summit di mercato tra Fali Ramadani e l'Inter. Nel corso dell'appuntamento, il super agente ha discusso di alcuni suoi assistiti, offrendo non solo Maksimovic e Jerome Boateng, ma anche l'attaccante Luka Jovic, rivela oggi L'Interista. Il nome, però, al momento non scalda i cuori nerazzurri, che per il vice Lukaku guardano ad altri nomi.