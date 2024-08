Inter, il rientro anticipato di Lautaro non è andato bene. Taremi meglio nei pochi minuti

vedi letture

Lautaro Martinez ha avuto una serata difficile, ieri, contro il Genoa. Di fatto non è mai stato al centro del gioco, sbagliando l'unico pallone - peraltro fatato - che era arrivato dai piedi di Bisseck, sparando su un Gollini in uscita disperata ma bravo a chiudergli lo specchio. Poi ci ha pensato Badelj a salvare l'1-1 momentaneo, ma questa è un'altra storia.

Nessuna amichevole, nessuna partita in precampionato, Lautaro è sembrato il parente di se stesso. Sostituito dopo il 2-1 di Thuram e ha guardato dalla panchina l'errore, grave, di Bisseck che ha portato poi al pareggio di Messias, fortunoso visto il rigore sbagliato e la palla che gli è tornata sui piedi. Lautaro però ha sfigurato in larga parte nei confronti di un Thuram che assomigliava a Batman, mentre Taremi è entrato ed è stato subito decisivo nell'occasione del raddoppio, con la sponda a Frattesi per l'assist e la discesa verso la rete.

Si può anche opinare che il rientro di Lautaro - anticipato rispetto al preventivato proprio per l'infortunio di Taremi - sia stato forse un azzardo. Però è il capitano di quest'Inter, ha un rinnovo fresco, forse è anche normale volere subito cercare di incidere. Ieri, di fatto, non ci è riuscito. Ma la stagione è lunga se non lunghissima, avrà tempo per migliorare, sia condizione fisica che status.