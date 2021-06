Inter, il vicepresidente del Besiktas smentisce l'interesse per Vidal: "Nessuna offerta per lui"

vedi letture

Nessun interesse per Arturo Vidal da parte del Besiktas. La secca smentita alle voci circolate nelle ultime settimane arriva direttamente da Erdal Torunogullari, vicepresidente del club turco, che ai microfoni de El Deportivo ha dichiarato: "Sinceramente non siamo interessati a lui in questo momento. Non abbiamo nemmeno formulato una proposta al giocatore, come hanno riferito alcuni media: non sappiamo da dove sia uscita la notizia".