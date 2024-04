Inter implacabile sui rigori: nessuno in Europa ne ha tanti, Calhanoglu li segna tutti

Ieri sera l'Inter ha rischiato di non veder andare come voleva la partita sul campo dell'Udinese che concludeva ufficialmente la 31^ giornata di Serie A. È servito un calcio di rigore ai nerazzurri per raddrizzare la questione: ci ha pensato Hakan Calhanoglu a riportare il match in parità, prima del sorpasso finale, segnando il suo 14° calcio di rigore su 14 tirati da quando è in Serie A.

E sempre a proposito di tiri dal dischetto, l'Inter è la squadra che ha calciato (12) e segnato (11) più rigori nei maggiori cinque campionati europei. Con il gol segnato da Calhanoglu, sono adesso tre i calciatori nerazzurri in doppia cifra di reti segnate: oltre al centrocampista turco, Lautaro Martinez (23) e Thuram (10).

Anche a livello collettivo, l'Inter fa paura: ieri sera è diventata l'unica squadra nella storia della Serie A capace di andare a segno in tutte le prime 31 gare di fila.