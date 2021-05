Inter, in arrivo l'incontro Conte-Zhang: la distanza maggiore potrebbe essere sui rinforzi

vedi letture

Il campionato è finito, l'Inter ha festeggiato lo Scudetto e ora è già tempo di pensare al futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport, già oggi, salvo slittamenti dell'ultimo minuto, Antonio Conte incontrerà insieme alla dirigenza il presidente Steven Zhang per ascoltare progetti e piani di crescita e quindi decidere le strade future (per la Repubblica, invece, non è ancora chiaro se l'incontro risolutore andrà in scena oggi oppure domani).

Le distanze - L'idea di Conte è quella di ascoltare le indicazioni di Zhang e capire se ci sono ancora margini di crescita, dopo i primi due anni. Poi chiederà di mantenere i big, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Lautaro e Lukaku, ma anche di rinforzare la squadra per aumentare il livello di competitività. Con l'obiettivo, chiaro, di continuare a vincere in Italia e crescere in Europa. Da parte sua, Zhang può assicurare la permanenza dei top della rosa, mentre acquisti e nomi nuovi di alto livello sembrano oggi sogni irrealizzabili.