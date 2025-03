Inter in pressing su Nico Paz, nel discorso oltre al Como c'è anche il Real Madrid. Il punto

Continua a brillare la stella di Nico Paz, nonostante nella partita del Como sul campo del Venezia nello scorso fine settimana di Serie A il talento classe 2004 nato in Spagna e naturalizzato argentino non abbia lasciato un particolare segno. Il Como ha pescato un asso dal mazzo del mercato estivo, assicurandosi un giocatore che deve sì ancora crescere e maturare, soprattutto sul piano della continuità, ma in grado di conquistarsi già una bella platea di ammiratori sin dai primi mossi nel contesto del campionato italiano.

C'è per esempio l'Inter, che pressa con una certa forza da diverse settimane. C'è in particolare da segnalare un Javier Zanetti letteralmente scatenato su questo fronte: anche sabato scorso il vicepresidente nerazzurro è stato avvistato parlare con il padre di Nico Paz, con cui condivide idioma ed origini, e non è un più un segreto per nessuno che i nerazzurri vogliano provare ad affondare il colpo già l'estate prossima. L'Inter, allo stato attuale delle cose, non dovrebbe però parlare solo con il Como ma coinvolgere nel discorso anche il Real Madrid, che vanta più di un diritto di ricompra.

Sono settimane che da Como fanno sapere come stiano trattando con il Real Madrid per rimuovere le tre ricompre in favore dei Blancos (a 9 milioni di euro nell'estate 2025, 10 nella 2026 e 11 nella 2027), a fronte dei 6 milioni versate nelle casse madridiste nell'agosto scorso. Calcolatrice alla mano, servirà trovare un punto in comune tra la volontà del Como di avere Nico Paz come proprio asset e quella del Real Madrid (che dal canto suo vanta pure il 50% sulla futura rivendita) di monetizzare al massimo una sua eventuale cessione a terzi. Come, appunto, l'Inter.