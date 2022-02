Inter, Inzaghi: "Giocatori bravi a reagire, non era semplice. Napoli? Candidata al titolo"

Dopo la vittoria sulla Roma in Coppa Italia il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “I giocatori sono stati molto bravi a reagire e non era assolutamente semplice dopo la gara di sabato e contro una squadra di valore. Volevamo la semifinale, che ci farà fare altre due gare, ma la Coppa Italia è un obiettivo importante a cui teniamo molto. Dopo la sosta c’è una serie di gare da affrontare nel migliore dei modi e cercheremo di farlo una per volta. - conclude il tecnico guardando alla prossima gara di campionato - La sfida contro il Napoli andrà affrontata come ogni gara da agosto in avanti tenendo il campo al meglio e consapevoli che avremo davanti una squadra forte, che ha tenuto tutti i migliori ed è una candidata al titolo".