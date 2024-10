Live TMW Inter, Inzaghi: "Grande delusione. Asllani non poteva entrare, Zielinski ha chiesto il cambio"

20.15 - Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, analizza in conferenza stampa la gara pareggiata contro la Juventus. Diretta testuale a cura di TMW.

20.54 - Inizia la conferenza stampa.

L'assenza di Calhanoglu si è vista più in fase difensiva?

"Secondo me ha fatto molto bene Zielinski, ha fatto un'ottima partita. Sappiamo il valore di Calhanoglu, che riesce a fare bene in entrambe le fasi. Però è stata una partita difficile da commentare, l'avete vista tutti quanti: c'è grandissima delusione, con una partita così meritavamo altro risultato e ora siamo condizionati dal risultato finale".

Ci sono tanti errori individuali, perché?

"Chiaramente ci sono stati degli errori, bisogna responsabilizzarci tutti di più, poi io chiaramente devo ancora approfondirli: ci sono errori ripetuti, vai a vedere come sono andati i gol. Dovevamo fare meglio tutti, è difficile parlare di un singolo. Io da allenatore devo essere lucido e capire, so che ora siamo influenzati dal risultato. In undici gare contro la Juve non mi era mai capitato di creare otto-nove palle gol contro una squadra così solida. C'è delusione ma si va avanti".

È stata uno spot per il calcio italiano?

"Beh, i tifosi neutrali che amano il calcio sicuramente si saranno divertiti. Noi un po' meno, sappiamo il derby d'Italia cosa rappresenta. Ne abbiamo visti tanti, questo è stato particolare: fatico ad accettare questo pareggio ma devo farlo. Può succedere, fa parte del calcio, ma non puoi concedere quattro gol alla Juventus su quattro tiri. Noi ne abbiamo fatti quattro, ma con quindici gol".

Gli ingressi di Bisseck e Frattesi?

"Sarebbe troppo facile che un cambio è stato decisivo, nel primo tempo abbiamo preso due gol simili agli altri due. Dobbiamo responsabilizzarci tutti, non può essere colpa dei difensori o di un singolo, ma di tutta l'Inter. Con le rotazioni ero un po' corto, Asllani non poteva entrare e Buchanan ha fatto il primo allenamento venerdì, mi trovavo 4-5 giocatori fuori. Probabilmente in quel momento mi avrebbero aiutato di più, però se parliamo dei cambi nel primo tempo abbiamo preso due gol simili. Zielinski se non avesse alzato bandiera bianca l'avrei lasciato, ma ha chiesto il cambio".

21 - Conclusa la conferenza stampa di Inzaghi.