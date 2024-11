Live TMW Inter, Inzaghi: "L'Arsenal mi ha impressionato. Bisseck? Per me è fortissimo"

23.15 - Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, commenta in conferenza stampa la gara vinta contro l'Arsenal. Diretta testuale a cura di TMW.

Il fatto di aver giocato così bassi era una mossa preventivata?

"È uno sviluppo del match, quando trovi questi avversari ci può stare. La stessa Arsenal ti viene a pressare o si difende bassa, siamo stati bravi a non concedere nulla, sapevamo che l'Arsenal su alcune cose è micidiale. Abbiamo battuto una grandissima squadra, secondo me ha dimostrato di essere un top club".

Tante rotazioni e tanti baluardi, state diventando una squadra completa?

"È una squadra completa, purtroppo abbiamo avuto qualche problemino in questo inizio di stagione. Adesso siamo al ventesimo giorno e siamo a sei partite, ora ci sarà la settima e abbiamo speso tanto. C'era bisogno di cambiare, ma se avessi avuto dall'inizio Calhanoglu, Acerbi, Carlos, le rotazioni sarebbero state più ampie. Senza di loro, ho portato quattro giocatori ad aver portato tanto, più Barella che in queste cinque partite ha giocato sempre dall'inizio. Al di là delle valutazioni, ci sono degli strumenti che ti fanno capire quando un giocatore deve tirare il fiato e in questi giorni abbiamo pedalato parecchio. Stasera è stata una partita molto dispendiosa, abbiamo giocato una gara intensa contro una squadra che non ti fa respirare, mi ha impressionato e faccio i complimenti ai ragazzi".

Siete la squadra con più clean sheet in Champions da quando allena, cosa significa?

"Sappiamo l'importanza di questo dato, stasera è una serata da ricordare davanti a uno stadio che ci ha incitato ed è stato bello raccogliere l'applauso, sappiamo quanto è importante non subire gol anche per la differenza reti".

Calhanoglu può giocare anche col Napoli dall'inizio?

"Era affaticato, non è che abbia avuto dei problemi particolari. Calhanoglu è rientrato domenica col Venezia, aveva fatto mezz'ora e stasera era solo stanco perché i ritmi questa sera sono stati elevatissimi. La squadra ha speso tantissimo, Asllani non era in perfette condizioni ma è stato bravissimo: si era sempre allenato, senza però fare contrasti, nelle ultime due settimane, ma ci ha dato una grande mano".

Sarebbe sbagliato dire che l'attenzione messa questa sera in fase difensiva non è stata mai messa in campionato?

"Al di là della vittoria di questa sera, le ultime otto partite sono state sette vittorie e un pareggio. Tutte le squadre cercano di metterci in difficoltà, noi sappiamo cosa abbiamo fatto per bene in queste partite e dove migliorare. Oggi abbiamo vinto e sono stato bravo, probabilmente con un altro risultato sarei stato meno bravo, ma non è facile scegliere".

Definitiva consacrazione di Bisseck?

"Per me è fortissimo, il suo problema è che ci sono altri difensori molto forti anche loro. Ma è un giocatore che ha giocato con Manchester City e Arsenal: non mi deve dimostrare nulla, tra l'altro negli ultimi giorni aveva un piccolo problemino e ha giocato fasciato, con antidolorifico. È stato bravissimo e sono stati bravissimi i medici e i fisioterapisti: a fine primo tempo aveva la borsa col ghiaccio, ma mi ha detto che nona avrebbe mollato".

