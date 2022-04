Inter, Inzaghi: "Ora dobbiamo inseguire, ma faremo di tutto per vincere lo Scudetto"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha commentato il successo per 1-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus ai microfoni di Inter TV. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che i ragazzi siano stati bravissimi perché hanno fatto una partita dove sono stati concentrati. Sappiamo quanto è difficile vincere qua, non accadeva da 11 anni per l'Inter e quindi c'è grandissima soddisfazione. Rimane solo una tappa, sappiamo che è ancora lunga, faremo di tutto per vincere lo scudetto, anche se ora siamo ad inseguire Milan e Napoli".