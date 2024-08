Inter, Inzaghi sorride: alla Pinetina ecco Pavard e Thuram. Gruppo quasi al completo

Proseguono i rientri in casa Inter, in vista della stagione che sta per prendere il via. Nella mattinata di oggi, infatti, alla Pinetina sono tornati Benjamin Pavard e Marcus Thuram, come mostrato dalla società nerazzurra sui propri canali social.

Il gruppo è quasi al completo

Due calciatori fondamentali nelle rotazioni di Simone Inzaghi nell'ultima stagione, che anticipano il ritorno degli olandesi Dumfries e De Vrij, tutti reduci dalle vacanze in seguito all'Europeo giocato con le rispettive Nazionali. Il gruppo però si completerà solo nei prossimi giorni, con l'ultimo a rientrare che sarà capitan Lautaro Martinez: il Toro godrà ancora di qualche ora di vacanza dopo la vittoria della Copa America con la sua Argentina. Con lui anche Valentin Carboni, destinato però alla partenza con l'Inter che ha già tutti gli accordi del caso con l'Olympique Marsiglia.

I prossimi impegni dell'Inter prima dell'inizio del campionato

Dopo il successo per 3-0 contro il Las Palmas, l'Inter affronterà nella giornata di domani il Pisa all'Arena Garibaldi. Da qui si passerà a mercoledì 7 agosto, quando i nerazzurri affronteranno allo U-Power Stadium di Monza l'Al-Ittihad di Karim Benzema prima di chiudere la preparazione estiva in Inghilterra: appuntamento per domenica 11 agosto, a Stamford Bridge, per la prestigiosa amichevole contro il Chelsea di Enzo Maresca.