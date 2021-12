Inter, Inzaghi sorride: Bastoni si è allenato regolarmente ed è disponibile per giocare a Roma

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato anche delle condizioni fisiche dei giocatori in dubbio, tra cui Alessandro Bastoni: "Dovrò valutarlo, ieri non aveva febbre e oggi spero che stia meglio". Gli aggiornamenti in merito, ad ogni modo, posso far sorridere l'allenatore. Bastoni si è allenato regolarmente in gruppo ed è dunque disponibile per giocare a Roma.