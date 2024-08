Live TMW Inter, Inzaghi: "Taremi e Arnautovic mi sono piaciuti. Correa? Se resta sono felice"

22.50 - Dopo la gara vinta per 2-' contro il Lecce, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, commenta la prima stagionale a San Siro dei nerazzurri in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

23.27 - Inizia la conferenza stampa.

Avete risposto dopo il pari di Genova. Come state, come sta l'Inter? Manca ancora un po' di ritmo?

"Il calcio d'agosto è difficile per tutti, avevo grande fiducia per come ho visto la squadra allenarsi. Sabato a Genova non avevamo vinto, eravamo arrabbiati ma la squadra ha fatto bene. Abbiamo fatto una buona gara, con errori gravi, ma abbiamo trovato un Genoa che ha fatto una buona gara, come oggi il Lecce ha fatto la sua partita a San Siro. La squadra è stata però concentrata, come piace a me, abbiamo fatto un buon calcio: abbiamo fatto la prima mezz'ora molto bene, poi siamo stati meno lucidi. Siamo rientrati in campo, abbiamo sfiorato il gol e per fortuna il raddoppio ci ha fatto vivere il finale più tranquilli".

Come sta Lautaro? Complicato gestire..

"Ci sono stati degli affaticamenti, sono arrivati tanti giocatori scaglionati, ma abbiamo lavorato bene. Insieme allo staff abbiamo deciso di non rischiarlo, poi vedremo venerdì".

Taremi?

"A me è piaciuto, ma mi sta piacendo dal 13 luglio, ha lavorato molto bene lui come Thuram ed è entrato molto bene Arnautovic. Ho avuto ottime risposte dagli attaccanti come dal resto della squadra".

L'emozione di San Siro? Cosa significa l'Atalanta alla terza?

"È stato bellissimo, sappiamo cosa abbiamo passato lo scorso anno, ci hanno tributato il giusto applauso e volevamo tornare con una vittoria. Eravamo arrabbiati per sabato, ora affronteremo l'Atalanta: sappiamo che squadra è, ha vinto l'Europa League. Ci prepareremo al meglio".

Arnautovic ringalluzzito dalla concorrenza? Come sta Zielinski?

"Arnautovic è piaciuto molto anche a me, Zielinski sta bene: ha fatto la settimana dopo Genova con la squadra, si è scaldato con gli altri. A centrocampo ne ho cambiati due e difficilmente ne cambio tre su tre ma mi sta soddisfacendo".

Se dovesse rimanere Correa sarebbe felice?

"Assolutamente sì, sta lavorando molto bene e lo conosco da tempo. Stasera purtroppo potevo inserirne solo tre, ma deve continuare così perché ha ottimi dati fisici".

23.33 - Conclusa la conferenza di Inzaghi.