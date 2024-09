Live TMW Inter, Inzaghi: "Un eurogol ci ha messo in difficoltà. Il pareggio non ci soddisfa"

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, commenta in conferenza stampa la gara pareggiata in casa del Monza.

23.22 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi.

Sono mancate incisività e qualità nella costruzione?

"È mancato il gol, sbloccando la partita sarebbe diventato più semplice per noi. Abbiamo avuto difficoltà contro una squadra che ha fatto una buona partita difensiva, abbiamo avuto occasioni non concretizzate, abbiamo sbagliato tecnicamente: abbiamo provato a mettere il compagno davanti alla porta. Poi nel secondo tempo siamo andati meno bene, non abbiamo creato situazioni pericolose, poi quando siamo passati a tre abbiamo presto questo eurogol di Dany Mota che ci ha creato delle difficoltà. Abbiamo avuto un'ottima reazione e sfiorato la vittoria con Frattesi: il pareggio non ci soddisfa, dobbiamo continuare a lavorare".

Cosa sta mancando a Lautaro?

"Il gol, è arrivato tardi, ha avuto un problemino, non si è potuto allenare tantissimo. L'attacco era l'unico reparto dovevo un solo giocatore, Correa, negli ultimi dieci giorni: li ho inseriti tutti, non c'è solo Lautaro ma ci sono anche gli altri attaccanti. Pensavamo di trovare il gol prima, la squadra è stata un po' lenta ma fino al gol subito Sommer è stato inoperoso. Però si accetta di più un gol del genere rispetto a quelli presi nella prima giornata, anche stasera nel complesso a livello difensivo abbiamo fatto bene".

Come sta Dimarco?

"Era affaticato, con un principio di crampi. Si era allenato bene in questi giorni e ha dovuto stringere i denti, ma nessun problema".

Oggi non c'è stata la scossa.

"Abbiamo avuto un'ottima reazione dopo il gol, forse avremmo dovuto avercela prima. Abbiamo avuto un paio di situazioni non proprio limpidissime, di solito riusciamo a concretizzarle: in partite come questa bisogna cercare di sbloccare il risultato, l'anno scorso è stata una partita simile qui a Monza, ma siamo riusciti a fare due gol e indirizzarla. Se rimani in pareggio e prendi gol, le partite si fanno difficili".

La nuova Champions avrà un impatto diverso sulla stagione?

"Diciamo che lo sapevamo, abbiamo trovato queste due partite ravvicinate dopo la sosta, ma sono abbastanza sereno: ho tutti i giocatori disponibili, poi questa nuova Champions è una novità per tutti noi allenatori. È il primo anno, ci sono due partite in più senza il solito girone: dovremo cercare di fare il nostro meglio, qualsiasi avversario trovi in Champions è difficile".

Frattesi uomo del momento, dall'esterno cambia molto avendo lui e non Barella.

"Io sono stato contento di Davide, infatti non l'ho cambiato. Anche per lui non era semplice, è una mezzala di inserimento e si è dato da fare, ha sempre partecipato a entrambe le fasi. È per questo che è rimasto in campo lui, poi ha caratteristiche leggermente diverse da Barella: dovevamo fare tutti meglio, io compreso, ma dobbiamo andare avanti a lavorare. Il dottore mi ha tranquillizzato".

Ha trovato differenze tra il Monza di Nesta e quello di Palladino?

"Sono state due partite simili, ognuno ha le sue caratteristiche. Il Monza ha cercato di metterci in difficoltà, a differenza dell'anno scorso non siamo riusciti a trovare il gol. Dobbiamo essere più bravi e più cattivi a capitalizzare quanto creato".

23.30 - Conclusa la conferenza stampa di Inzaghi.