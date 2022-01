Inter, Inzaghi: "Volevamo questi quarti di finale. Problema importante per Correa"

vedi letture

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per analizzare la vittoria per 3-2 ottenuta ai supplementari contro l’Empoli: "Sapevamo che affrontavamo una squadra con qualità, il loro portiere ha fatto parate straordinarie nel primo tempo, nella ripresa ci è mancata la lucidità. I ragazzi comunque sono stati bravi a non mollare, volevamo questi quarti di finale".

Sensi?

"Penso che se la sia meritata una serata del genere, non ha avuto tantissimo spazio. Finché ha la maglia dell’Inter lo considero alla grande. È un giocatore di qualità, normale avere richieste. Ma se rimarrà qua lo terrò volentieri, è un'arma in più. Poi deve fare delle valutazioni. Finché avrà la maglia dell’Inter me lo terrò stretto".

Quanto vi ha penalizzato il terreno di gioco?

"Abbiamo questa problematica del campo, sia noi che il Milan. Bisogna prendere qualche provvedimento, ma penso che sia stato penalizzato anche l’Empoli, negli ultimi due mesi a San Siro ci sono problemi sul manto erboso".

Sanchez?

"È un grandissimo valore aggiunto, ha giocato 4 da titolare nelle ultime 6. Dobbiamo valutare l’infortunio di Correa, non ci voleva, stava bene e ci avrebbe dato una gran mano. Speriamo di recuperarlo dopo la sosta, ma ha avuto un problema importante".