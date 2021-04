Inter, ipotesi prestito ponte da 50 milioni. Poi possibile socio di minoranza per Suning

Il Sole 24 Ore fa il punto sulla possibile cessione dell'Inter. Ci sono due tappe possibili per Suning, con il progetto che è allo studio fra il presidente Steven Zang e il braccio destro Simon Yang. Ci sarebbe l'intenzione di creare una linea ponte di 50 milioni per stipendi e interessi vari, poi eventualmente trovare un socio di minoranza al posto di Lion Rock per avere liquidità. Il dossier attualmente è in mano a Goldman Sachs.