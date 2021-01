Inter-Juve, l'ex compagno Marocchi: "Non sarà mai una partita speciale per Conte"

Dagli studi di Sky, Giancarlo Marocchi, ex compagno di Antonio Conte alla Juventus, ha detto la sua su come il tecnico preparerà la sfida al passato, che inizierà tra pochi minuti: “Come al solito dal punto di vista tattico e tecnico, poi immagino che speri che i suoi giocatori abbiano la mente fredda e il cuore caldo, che in campo si trasmettano anche emotività, quella che lui ha portato in campo per centinaia di partite con la maglia della Juve. Non sarà mai una partita speciale per lui, vorrebbe vincere con l’Inter.