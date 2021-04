Inter, la carica di Vidal: "Sempre positivo che il meglio deve ancora venire"

L'Inter vola verso il titolo, ma per Arturo Vidal questa seconda parte di stagione non è stata semplice tra infortuni e prestazioni al di sotto delle aspettative. Il cileno però continua a mostrarsi sereno e voglioso di tornare in campo con la solita cattiveria agonistica e tenacia che lo portano a non mollare mai anche fuori dal campo. "Sempre positivo che il meglio deve ancora venire", ha scritto il centrocampista dell'Inter sul suo profilo Instagram.