Inter, la nuova vita di Eriksen: col danese c'è più verticalità. E Lukaku diventa devastante

Il nuovo Christian Eriksen è l'arma in più dell'Inter. In estate il tecnico Antonio Conte aveva annunciato: "Quest'anno voglio divertirmi, anche a costo di subire più gol". L'esordio è stato coerente con le sue parole, 4-3 con la Fiorentina. Poi dopo le 8 reti subite nelle prime 5 partite è tornato nel più sicuro 3-5-2 con Young che compensava le folate offensive di Hakimi. Compattezza ritrovata, ma linee di gioco più prevedibili.

L'utilizzo di Eriksen da mezzala è la vera svolta della stagione nerazzurra. Con il danese l'Inter cambia, visto che l'ex Tottenham porta verticalità e aiuta Brozovic nell'impostazione. L'ex Tottenham può diventare l'asso per la volata finale, visto che sa trovare in fretta Lukaku. E in questo modo Big Rom può diventare un tornado come contro la Lazio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.