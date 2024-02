Inter, Lautaro: "Arnautovic ripagato per tutto ciò che fa. Vantaggio importante"

vedi letture

L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid in Champions League nell'andata degli ottavi di finale: "Per noi oggi era una partita fondamentale, dovevamo centrare un risultato positivo. Potevamo segnare più gol, ma era importante costruirci un vantaggio in vista del ritorno. Marko è un giocatore d'esperienza, che ha fatto una grande carriera. Da compagno e capitano sono andato a rincuorarlo, perché anch'io ho vissuto dei momenti così e so che sono difficili. Tutto ciò che fa in allenamento è stato ripagato con il gol che meritava".

Giocare con lei è facile?

"Dovete essere voi a dirlo. Io cerco sempre di adattarmi ai miei compagni perché spesso si cambia partner anche in corso alla partita. Durante questi anni mi sono sempre trovato bene con ogni partner d'attacco, imparo da tutti e cerco di farli sempre rendere al meglio".

Nel primo tempo ha fallito un gol non da lei.

"Volevo tirare di prima, ma la palla era lenta e mi è rimasta sul sinistro. Mi è venuto in mente il gol che ho fatto contro il Verona, era identico e mi è rimasta indietro. Ho sbagliato? Non è importante, contava la vittoria".

Anche di testa poteva fare meglio.

"Si può sempre fare meglio (ride ndr)":