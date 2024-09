Inter, le parole di Marotta alla premiere del film: "Inzaghi il regista, giocatori attori protagonisti"

vedi letture

Serata di gala per l'Inter, che al gran completo è stata protagonista della premiere del film "Inter, due stelle sul cuore", nelle sale dal 19 al 25 settembre, dedicato alla conquista del ventesimo scudetto della formazione nerazzurra.

Dal palco del cinema Anteo, che ha ospitato la prima, ha preso la parola Beppe Marotta, presidente e CEO sport dell'Inter: “Questa serata mi dà molta gioia. Celebriamo la cavalcata trionfale e la conquista dello Scudetto e della Seconda Stella in sinergia con il cinema. Il cinema ha una grande forza, consolida e fa da cassaforte alle emozioni che abbiamo vissuto, esalta i valori e la passione che ci hanno trascinato verso questo successo.

Se Carlo A. Sigon è il regista del film, il nostro regista è Simone Inzaghi e i calciatori sono gli attori protagonisti. Mi emoziona rivivere la stagione che abbiamo passato assieme, il film è straordinario e rimarrà nella memoria dei tifosi. Il 22 aprile abbiamo vinto lo Scudetto e non dimenticherò mai quella serata, come non dimenticherò mai la marea di tifosi nerazzurri che hanno invaso la città, con quella festa incredibile in Piazza Duomo. Questa è la dimostrazione di come il calcio trascini e unisca le persone, abbattendo ogni barriera. E' il bello dei colori nerazzurri. Da questa stagione i nostri calciatori giocheranno con le due stelle sul petto, che rappresentano i venti gloriosi scudetti del nostro Club. Venti vittorie che riassumono il lavoro, il sudore, il sacrificio e le gioie di 116 anni di storia nerazzurra. Il percorso verso la seconda stella ha radici lontane e rappresenta un ciclo vittorioso che ha avuto inizio nel lontano 1971, quando l'allora capitano Sandro Mazzola ha sollevato l'undicesimo Scudetto della nostra storia. Da allora a oggi si sono susseguiti 5 Presidenti scudettati: Fraizzoli, Pellegrini, Facchetti, Moratti e da ultimo il Presidente Steven Zhang che ci ha permesso di sollevare gli ultimi due Scudetti.

Dal 1971 ad oggi sono stati 7 gli allenatori che hanno condotto l'Inter alla vittoria del tricolore: da Invernizzi a Bersellini, passando per Trapattoni, Mancini, Mourinho e concludendo con Conte e Simone Inzaghi. Un ringraziamento va anche a tutti i giocatori, che sono stati 176 (di cui 10 ci hanno purtroppo lasciato), che hanno contribuito ad arricchire la nostra bacheca con lo Scudetto, grandi campioni del passato di cui fa parte anche il nostro Vice President Javier Zanetti. Un percorso che arriva ai calciatori di oggi che sono seduti in questa sala e che il 22 aprile scorso hanno trionfato contro il Milan, vincendo il 20° Scudetto della nostra amata Inter. Oggi tocca a noi raccogliere il testimone dai grandi campioni del passato e portare nel futuro la gloriosa storia del Club, continuando a lottare per difendere i nostri colori e rendere orgogliosa la tifoseria, che è sempre stata al nostro fianco".