TMW Inter, le ultime da Appiano: domani Pavard, Frattesi e Mkhitaryan in gruppo

L’Inter continua a lavorare ad Appiano Gentile in vista della penultima di campionato con la Lazio. Nella mattinata di oggi, Davide Frattesi, Benjamin Pavard e Henrikh Mkhitaryan hanno lavorato per metà seduta con la squadra e per metà a parte. Domani i tre saranno in gruppo e dovrebbero quindi essere convocati da Simone Inzaghi per la gara di domenica alle 20.45.

I tre partiranno comunque dalla panchina, mentre non ci sarà - se non in tribuna - Lautaro Martinez. L’attaccante argentino continua il lavoro personalizzato e di recupero dopo l’elongazione ai flessori della coscia della gamba sinistra patita nell’andata delle semifinali di Champions League con il Barcellona. Moderate speranze di averlo a Como per l’ultima giornata di campionato, l’obiettivo è chiaramente quello di averlo al massimo della forma il prossimo 31 maggio in finale di Champions League.

Domenica con la Lazio, Inzaghi dovrebbe proporre un mix tra titolari di sempre e seconde linee. In particolare, dovrebbero rivedersi dall’inizio: Sommer in porta; Calhanoglu, Barella e Dimarco a centrocampo; Thuram in attacco. Per il resto, Carlos Augusto dovrebbe far rifiatare Bastoni, con De Vrij e Bisseck a completare la difesa. Darmian sulla destra e Zielinski interno sinistro, in attacco Taremi è al momento da considerare in vantaggio su Arnautovic e Correa.