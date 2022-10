Inter, Lukaku aumenterà il minutaggio: obiettivo essere in campo dal 1' con Bayern e Juventus

Partirà dalla panchina Ronelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter oggi contro la Sampdoria sarà impiegato a gara in corso con l’obiettivo, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, di aumentare il minutaggio e soprattutto poter partire dal primo minuto nell’ultimo match di Champions League in casa del Bayern Monaco. Una sorta di prove generali anche in vista della sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium di domenica prossima.