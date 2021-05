Inter, Lukaku: "Conte mi apprezza perché non ho paura del lavoro. Da grande farò l'allenatore"

vedi letture

Intervistato da Rtbf Sport, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku torna ancora una volta sul grande rapporto con Antonio Conte: “Come mai mi adora così tanto? Perché so fare tutto quello che mi chiede in campo - ha esordito -. So attaccare, so difendere, so giocare in area e so anche attaccare la profondità. Poi credo che mi apprezzi per la mia mentalità. Conte è un tecnico che sa che non ho paura di lavorare duramente. Se giochi per lui, devi sapere che il lavoro sarà intenso. Se farò l’allenatore quando smetterò con il calcio giocato? Sì, ma inizierò dalle giovanili per crescere tappa dopo tappa”, ha concluso.