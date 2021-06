Inter, Lukaku rassicura tutti: il suo futuro è nerazzurro al fianco di Lautaro Martinez

Dall'Inghilterra è rimbalzata una voce di un interessamento del Chelsea per Romelu Lukaku. I Blues, freschi campioni d'Europa, rivorrebbero l’attaccante belga per la prossima stagione dopo averlo lasciato partire per 35 milioni direzione Everton nel 2013. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il numero 9 nerazzurro però avrebbe rassicurato tutti, Suning in primis che lo considera l’ultimo dei cedibili, di voler costruire il futuro con la maglia dell'Inter al fianco di Lautaro Martinez. Non solo, il centravanti - si legge - nella chat dello spogliatoio è fra i più attivi parlando da leader ai compagni.