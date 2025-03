Inter, Marotta coccola Lautaro: "Nostro capitano e leader, è un artista del calcio"

Il Presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha dedicato parole di stima nei confronti del capitano nerazzurro Lautaro Martinez nel corso della clip realizzata dal club che si chiama "In Arte Lautaro".

Ecco le sue parole: "Quando parliamo di Lautaro parliamo di un giovane arrivato talento, diventato uomo e campione: un artista dell'arte pallonara. Proprio perché siamo vicini a questo paragone con l'arte mi viene in mente un quadro di van Gogh, "La Notte Stellata", che ci abbina a quella che è stata un'annata straordinaria, la conquista della Seconda Stella. Direi che il quadro più preciso è proprio questo: un campione che conosce cosa vuol dire la cultura del lavoro, cosa vuol dire il senso di appartenenza, cosa vuol dire l'amore verso questi colori nerazzurri, caratteristiche che lo rendono nostro capitano e nostro leader. Parliamo di una persona, di un calciatore, di un uomo eccezionale".

L'annuncio dell'Argentina: "Infortunio muscolare al bicipite femorale per Lautaro"

Intanto l'Inter attende il proprio attaccante per poter svolgere i necessari accertamenti. Ieri l'Argentina ha annunciato: "L'attaccante Lautaro Martínez sarà assente dalla squadra per il doppio appuntamento di marzo a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro". Il Toro dunque non prenderà parte ai prossimi impegni della Seleccion. La squadra di Lionel Scaloni affronterà venerdì notte l'Uruguay, nella gara valida per le qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026, poi mercoledì ci sarà l'altro big match contro il Brasile.