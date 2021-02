Inter, Marotta: "Lukaku-Ibra spot negativo. Episodio da chiudere il più in fretta possibile"

Ai microfoni di Rai Sport, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha avuto modo di soffermarsi su due nerazzurri in particolare. Di seguito le sue dichiarazioni.

Può essere Eriksen il vero acquisto di gennaio?

"Eriksen è sicuramente un giocatore importante, ma ci tengo a sottolineare come l'Inter sia un grande club, per cui non ci sono titolari e riserve, ma titolari e basta. Anche chi è fuori ha la possibilità di mettersi in mostra e di giocare. La valutazione di un giocatore non va fatta sul minutaggio, ma sulle risposte che dà quando viene chiamato in causa".

Dopo la lite di Lukaku con Ibrahimovic si è aperta anche un'inchiesta. Qual è la sua posizione?

"La mia sensazione è che non sia stato uno spot positivo. I calciatori, la dirigenza e gli allenatori hanno il compito di trasmettere valori educativi per i nostri giovani. Lukaku è un ragazzo bravissimo, non ha nel suo DNA l'aggressione. Non voglio alimentare le polemiche, ma far sì che questo episodio si chiuda il più in fretta possibile, per gestirli meglio in futuro".