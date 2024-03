Inter, Martinez: "Per me è molto importante far parte della storia di questo club"

vedi letture

Intervistato da TyC Sports, il capitano dell'Inter e bomber dell'Argentina Lautaro Martinez, dal ritiro dell'Albiceleste, ha parlato del periodo che stanno attraversando i campioni del Mondo e anche del futuro del ct Scaloni: "Non sapevamo perché avesse detto una cosa del genere, ma con la tranquillità di chi lo conosce e di chi sa cosa ha formato, sappiamo che è uno che vuole sempre fare di più. Quel messaggio ha fatto bene al gruppo" ha detto il Toro sulle dichiarazioni del ct dell'Albiceleste.

Sulla convocazione alle Olimpiadi:

"Se Mascherano vorrà contare su di me sarò sempre a disposizione. Lavoro per indossare questa maglia. Essere in Nazionale è un privilegio. Se Mascherano sta ascoltando, gli confermo che sono a disposizione. Poi non dipende da noi, ma faremo del nostro meglio".

Costacurta dopo l'eliminazione dell'Inter in Champions League ha detto che si aspettava di più da te...

"Credo che Costacurta abbia detto che non c'ero nelle partite importanti e non è vero. Ho segnato un un gol nella semifinale di Champions League contro il Milan, una delle partite più importanti nella storia di entrambi i club... Quello non l'ha contato. Lo invito a rivedere quel gol. E non solo quello, ma moltissime partite...".

Sull'Inter:

"Sto vivendo un momento molto bello all’Inter. La verità è che non immaginavo la mia carriera così, con questi momenti vista anche la storia che l'Inter ha con gli argentini. E invece ho avuto questa possibilità e gioco all’Inter già da sei anni, e per me è molto importante essere presente nella storia di questo club, battere record. Lavorando giorno dopo giorno spero che continueremo questo cammino per regalare una grande gioia alla gente che che sin dal primo momento mi ha trattato in maniera incredibile. Cerco di dare tutto in campo, questo è il mio lavoro".