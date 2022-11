Inter, Mkhitaryan: "A volte per salvare la partita dimentichiamo di difendere, ma miglioreremo"

vedi letture

Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, dopo la sconfitta contro la Juventus ha parlato a DAZN: "Meritavamo di più dopo quel primo tempo, poi dopo il gol ci siamo disuniti e abbiamo perso. Non c'è nulla di mentale, siamo l'Inter, sappiamo cosa fare e come reagire. E' solo il calcio. Secondo me proviamo a salvare la partita buttandoci in avanti e ci dimentichiamo di difendere, così perdiamo la partita. Ma sono fiducioso, miglioreremo perché siamo bravi"

Che differenza avvertite tra l'Italia e l'Europa?

"Non ci sono partiti facili, questo lo sanno tutti. Giochiamo per vincere. Tutti giocano contro di noi per prendere punti, non è facile, proviamo a fare il meglio. Abbiamo iniziato male, ma c'è ancora tempo per correggere tutto. Vinciamo queste due partite che mancano, poi dopo la sosta vediamo. Il vero campionato comincia a gennaio. E' la prima volta che giochiamo un campionato così, fermandoci a novembre e ripartendo a gennaio. Ma non ho scelto io di fare il Mondiale in inverno, dobbiamo prepararci e andare avanti.