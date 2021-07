Inter, Nandez resta la priorità assoluta: la volontà del giocatore sarà determinante

Nahitan Nandez resta una priorità assoluta del mercato dell'Inter nonostante ieri non sia andato in scena l'atteso incontro con il Cagliari. Marotta e il presidente dei sardi Giulini dovrebbero vedersi la prossima settimana per concludere le pendenze relative a Nainggolan, ma soprattutto per trovare un'intesa sull'uruguaiano che è sempre più deciso a sposare la causa interista. Proprio questa determinazione sta pesando sulla trattativa, che parte dalla base che la famosa clausola da 36 milioni presente sul contratto del giocatore, non è mai comparsa nei colloqui delle parti delle ultime settimane. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.