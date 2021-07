Inter-Nandez, si tratta a oltranza: il Cagliari vuole una formula alla Barella

Inter e Cagliari continuano a trattare per Nahitan Nandez. I nerazzurri sono forti del sì del giocatore (pronto un quadriennale) e confidano di poter chiudere anche perché con i sardi sono in ballo altre operazioni, a partire dal ritorno nell’isola di Radja Nainggolan. L’incontro previsto nelle ultime 48 ore, che avrebbe dovuto coinvolgere Giulini e Marotta, scrive La Gazzetta dello Sport, non si è tenuto ma le parti si aggiorneranno a breve. Resta da limare qualche distanza tra le rispettive posizioni: i rossoblù vorrebbero un affare alla Barella, che si trasferì a Milano in prestito da 12 milioni di euro più 25 per il riscatto (con obbligo) e altri 12 di bonus. L’Inter punta a una formula decisamente diversa, con l’obiettivo di spendere al massimo 2-3 milioni nell’immediato.