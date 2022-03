Inter, niente Nazionale per Brozovic e De Vrij: l'obiettivo è tornare contro la Juve

vedi letture

In casa Inter tiene banco la questione relativa ai recuperi degli infortunati in vista del match contro la Juventus. L’obiettivo è quello di riavere a disposizione Marcelo Brozovic (piccolo edema al polpaccio destro) e Stefan De Vrij (distrazione al polpaccio sinistro) per il big match di Serie A dopo la sosta. Come riportato da Gazzetta.it, i calciatori non andranno in Nazionale e potranno dunque concentrarsi sulla sfida all’Allianz Stadium. Sia Croazia che Olanda sono infatti già certe della qualificazione aie Mondiali in Qatar e i ct hanno dunque deciso di risparmiare stage e amichevoli ai due nerazzurri. Intanto Simone Inzaghi ha concesso alla squadra solo due giorni di riposo invece dei soliti tre, segnale di come serva lavorare di più e meglio per uscire da questo momento delicato.