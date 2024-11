Inter, non solo Acerbi. Si ferma anche Frattesi, sarà out col Lipsia

vedi letture

Non solo Acerbi, l'Inter di Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Davide Frattesi per la sfida di domani sera in Champions League contro il Lipsia.

Questa mattina gli esami strumentali sostenuti dal difensore hanno evidenziato un'elongazione, come comunicato dal club: "Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno".

Alla seduta di rifinitura di questa mattina ad Appiano Gentile, racconta Sky Sport, non ha inoltre preso parte Davide Frattesi, col centrocampista che è alle prese con un'infiammazione al ginocchio che non gli consentirà di essere col gruppo domani sera a San Siro. Entrambi i giocatori, sia Acerbi che Frattesi, potrebbero invece recuperare per l'importantissima sfida contro la Fiorentina in programma domenica 1 dicembre al Franchi. Confermata la presenza, domani sera, sia di Hakan Calhanoglu che di Lautaro Martinez: entrambi, dopo essere rientrati in gruppo nella giornata di ieri, si sono regolarmente allenati col resto dei compagni nella rifinitura alla Pinetina. Ulteriore appuntamento alle ore 14, quando Simone Inzaghi presenterà la sfida al Lipsia in conferenza stampa e farà anche il punto sulle varie questioni fisiche.