Inter, non solo le cessioni: dietro lo stand by con Dybala anche le alte richieste di Jorge Antun

vedi letture

Come detto la trattativa fra Paulo Dybala e l'Inter sta vivendo un momento di riflessione, con i nerazzurri che hanno preso tempo in attesa di liberare spazio fisico e salariale nell'attacco di Simone Inzaghi. Secondo Panorama, però, ci sarebbe anche un altro ostacolo alla fumata bianca: l'agente della Joya, Jorge Antun, chiede commissioni e bonus alla firma decisamente troppo alti, nelle idee di Ausilio e Marotta. Nello specifico la cifra complessiva chiesta all'Inter sarebbe di 6 milioni di euro, somma considerata fuori mercato anche nel rapporto con le cifre spese per riportare in Italia Romelu Lukaku. Per questo motivo servirà un passo indietro anche dell'agente, oltre all'accelerata sulle cessioni di Sanchez e Dzeko.